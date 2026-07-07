Сырский не увидел «качественного перелома» в конфликте на Украине

Россия в конфликте на Украине сохраняет «значительный наступательный потенциал», и говорить о «качественном переломе» на поле боя еще рано. Об этом в своем Telegram-канале написал главком ВСУ Александр Сырский.

«Говорить о качественном переломе в войне еще рано. <…> [Россия] наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения, готовится к перехвату инициативы и возможным наступательным действиям на новых участках фронта. Мы учитываем эти угрозы, работаем над укреплением устойчивости обороны и должны действовать на опережение», — отметил он.

В июне Сырский говорил, что Украина не ожидает скорого перелома в конфликте с Россией и надеется на истощение противника.

4 июля президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что российские войска возьмут все укрепленные районы украинских войск на Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся. Также Путин указал американскому коллеге на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников по поводу ситуации на фронте.

23 июня Путин подчеркнул, что в рамках спецоперации Россия придет туда, «куда нужно».

Ранее на Украине призвали готовить народ к войне «по израильскому сценарию».