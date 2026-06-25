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Политика

В НАТО увидели открытое окно возможностей для Украины в конфликте с Россией

Замгенсека НАТО Шекеринска: Украина открыла окно возможностей в конфликте с РФ
Virginia Mayo/AP

Украине удалось открыть окно возможностей в конфликте с Россией и им следует воспользоваться, поскольку оно не будет длиться вечно. Об этом заявила заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска, чьи слова приводит «Европейская правда».

Она утверждает, что это произошло благодаря изобретательности, опыту и новой стратегической концепции. При этом замгенсека НАТО заметила, что это окно возможностей не бесконечно.

«Такие окна возможностей создаются ценой многих жертв, но они не будут оставаться открытыми вечно. Итак, мое главное послание заключается в том, что мы должны воспользоваться этой возможностью и должны поддерживать Украину в ее приоритетах», – заявила Шекеринска.

Также 17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита «Большой семерки» (G7) во Франции заявил, что в подходе Вашингтона по Украине случился «глубокий сдвиг». Тогда же канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что на саммите G7 европейцы смогли найти с США общий язык по основным вопросам внешней политики и безопасности.

Ранее Мерц дерзко обратился к России.

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