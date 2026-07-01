Глава МО Украины увидел «окно возможностей» в конфликте с Россией

Украина видит «окно возможностей» для усиления давления на Россию и работает над его расширением через технологии и поддержку партнеров. Об этом заявил глава военного ведомства Михаил Федоров, чьи слова приводит «Укринформ».

«Действительно, считаем, что есть окно возможностей, мы это с вами видим», — сказал Федоров.

При этом он заметил, что Россия «противодействует» Украине и строит собственные «системы».

По его словам, Киев работает «над последующим открытием окна возможностей, а не ждет, что это будет закрываться, поэтому победа в каждом технологическом цикле важна и нам нужно в это инвестировать».

До этого Федоров заявил, что союзники Украины должны профинансировать появление у Киева новых беспилотников, ракет и военной техники, чтобы «дестабилизировать Россию».

По его словам, выделяемой западной помощи для Украины все еще недостаточно, и стране нужны миллиарды денег. Он также подчеркнул, что можно переориентировать помощь на то, «что действительно нужно Украине», а не на то, что «удобно для стран-доноров». Так, Федоров сказал, предпочел бы потратить €200 млн, выделенные на ремонт танков, на инвестиции в ударные беспилотники средней дальности, которые могут поражать грузовики и предметы материально-технического обеспечения примерно в 100 километрах от линии фронта.

Ранее Украина и Британия захотели финансировать ВСУ за счет активов России.