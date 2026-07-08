На Украине оценили готовность Белоруссии участвовать в конфликте

Белоруссия не готова к участию в боевых действиях на Украине. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «понимает», что непосредственное участие Минска в конфликте якобы может обернуться «катастрофой» для Минска.

«Вооруженные силы Беларуси не готовы к такой войне. Полученные документы свидетельствуют, что те проверки, проводимые Министерством обороны Беларуси, Генеральным штабом, четко указывают на те недостатки и говорят, что они очень далеки от того стандарта, который позволит вести или участвовать в конфликте на достойном уровне», — отметил Скибицкий.

При этом замначальника ГУР считает, что Россия может использовать территорию Белоруссии для размещения своих вооруженных сил и для повышения эффективности своего оружия.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать, но не собираются склонять перед противником свои головы. 15 июня Лукашенко отметил, что Москва и Минск готовятся к войне, чтобы ее не допустить.

В конце июня заместитель главы МИД Белоруссии Игорь Секрета сказал, что если Украина пересечет границу Белоруссии, Минск будет готов ответить, применив весь свой потенциал.

25 июня Лукашенко рассказал, что встречался в Минске с представителями президента Украины Владимира Зеленского, и сказал им, что в случае вступления Белоруссии в конфликт «качество войны мгновенно изменится».

В недавнем интервью «РБК-Украина» Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) призвал «спокойно относиться» к Белоруссии и не делать из нее врага.

Ранее Лукашенко призвал уберечь Белоруссию от катаклизмов и войн.