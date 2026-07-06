Лукашенко: белорусы не хотят воевать, но и голову перед врагом не склонят

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать, но и головы перед противником склонять не намерены. Об этом сообщает агентство БелТА.

Отмечается, что Лукашенко заявил об этом на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны Белоруссия пережила «неимоверные испытания» и потому сейчас «генетически не приемлет войны».

2 июля зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич заявлял, что удар беспилотником по автобусу «Минск — Анапа» является попыткой втянуть Белоруссию в войну.

Гайдукевич добавил, что все лица, причастные к терроризму, будут нести ответственность за содеянное.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии.

Ранее Ковальчук раскрыл, где находятся россияне из атакованного ВСУ автобуса.