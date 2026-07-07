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Политика

Буданов призвал не делать из Белоруссии врага

Глава ОП Буданов призвал не делать из Белоруссии врага
Michel Euler/AP

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов призвал «спокойно относиться» к вопросу Белоруссии и не делать из нее врага. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Но в принципе я более спокойно относился бы к вопросу Беларуси. Не надо нам делать еще одного врага», — сказал Буданов.

Украине «в принципе иметь еще одного врага и еще одну зону боевых действий точно не выгодно», указал он. По словам главы офиса Зеленского, в Минске услышали Киев, и «это очень правильный шаг».

25 июня глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавно он провел в Минске встречу с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По словам белорусского лидера, он попросил их передать главе Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

19 июня Владимир Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от украинской границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

Ранее Путин рассказал о реакции Лукашенко на угрозы Зеленского.

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