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Политика

Лукашенко призвал уберечь Белоруссию от катаклизмов и войн

Лукашенко: Белоруссию надо уберечь от катаклизмов и войн
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страну нужно уберечь от катаклизмов и войн. Об этом сообщает агентство Белта.

«Нам надо уберечь нашу страну от катаклизмов и войн, чтобы мы спокойно, тихо делали свое дело. И чтобы Беларусь развивалась теми темпами, как сейчас. Была красивым, уютным местом для жизни наших людей. У нас есть все», — заявил он.

6 июля Лукашенко сказал, что белорусы не хотят воевать, но не намерены склонять перед противником свои головы. В тот же день он подчеркнул, что против Белоруссии ведется гибридная война, которая дополняется активным шпионажем, экономическим диктатом и провокациями на южных границах. Также белорусский лидер отметил, что по-настоящему суверенной может считаться лишь страна, которая имеет сильную армию.

15 июня Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия готовятся к войне, чтобы ее не допустить.

В недавнем интервью «РБК-Украина» Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) призвал «спокойно относиться» к Белоруссии и не делать из нее врага.

Ранее Лукашенко назвал страну, которая непрерывно воюет.

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