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Политика

Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

Лукашенко заявил, что недавно встречался в Минске с представителями Зеленского
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавно он провел в Минске встречу с представителями лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — заявил глава государства на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

По его словам, белорусская сторона получила ответ: Зеленский и «они это понимают». В связи с этим Лукашенко отметил, что необходимо «договариваться».

«Надо договариваться существенно», — добавил он.

19 июня Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от украинской границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

24 июня президент Украины заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. Он уточнил, что эти устройства перестали функционировать с 22 июня.

Ранее Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.

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