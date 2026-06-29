В Белоруссии пообещали ответить Украине на вторжение на территорию страны

Секрета: Минск ответит с применением всего потенциала на нарушение Киевом границ

Если Украина пересечет границу Белоруссии, то Минск готов ответить, применив весь своей потенциал. Об этом заявил заместитель главы МИД Белоруссии Игорь Секрета, в интервью RT.

«Если граница будет без разрешения или, сопровождаясь агрессией, пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала. Наши украинские соседи знают это», — заявил он.

По словам Секрета, красные линии ранее были четко определены президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

25 июня глава Белоруссии заявил, что недавно он провел в Минске встречу с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По словам белорусского лидера, он попросил их передать главе Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

19 июня Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от украинской границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

Ранее Путин рассказал о реакции Лукашенко на угрозы Зеленского.