Лукашенко рассказал, для чего Москва и Минск готовятся к войне

Лукашенко: Москва и Минск готовятся к войне, чтобы ее не допустить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусское и российское оборонные ведомства всегда находятся настороже и готовятся таким образом, чтобы не допустить войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всегда готовимся к войне в том плане, чтобы ее не было, а у них там министерство войны, чтобы воевать каждый день», — сказал белорусский лидер на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске.

В совместном докладе российского и белорусского МИД о ситуации с правами человека говорится, что западные страны обсуждают использование Украины против Белоруссии. С 2022 года Запад использует киевский режим как военный плацдарм против России, а теперь начал озвучивать идеи задействовать его и против Беларуси, отмечается в документе. Западные страны видят угрозу в альтернативе, которую предлагают Россия, Белоруссия и другие страны с самостоятельной политикой, и оправдывают свою агрессию, не останавливаясь перед незаконными мерами, добавили авторы доклада.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия якобы попытается вовлечь Белоруссию в боевые действия. В мае он пугал страны НАТО атакой с территории Белоруссии, а также угрожал Минску ответом на возможное наступление российских войск.

Ранее Лукашенко заявил, что мир идет по конфликтному сценарию.