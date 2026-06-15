Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лукашенко рассказал, для чего Москва и Минск готовятся к войне

Лукашенко: Москва и Минск готовятся к войне, чтобы ее не допустить
Николай Петров (признан в РФ иностранным агентом)/«БелТА»/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусское и российское оборонные ведомства всегда находятся настороже и готовятся таким образом, чтобы не допустить войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всегда готовимся к войне в том плане, чтобы ее не было, а у них там министерство войны, чтобы воевать каждый день», — сказал белорусский лидер на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске.

В совместном докладе российского и белорусского МИД о ситуации с правами человека говорится, что западные страны обсуждают использование Украины против Белоруссии. С 2022 года Запад использует киевский режим как военный плацдарм против России, а теперь начал озвучивать идеи задействовать его и против Беларуси, отмечается в документе. Западные страны видят угрозу в альтернативе, которую предлагают Россия, Белоруссия и другие страны с самостоятельной политикой, и оправдывают свою агрессию, не останавливаясь перед незаконными мерами, добавили авторы доклада.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия якобы попытается вовлечь Белоруссию в боевые действия. В мае он пугал страны НАТО атакой с территории Белоруссии, а также угрожал Минску ответом на возможное наступление российских войск.

Ранее Лукашенко заявил, что мир идет по конфликтному сценарию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!