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Политика

Трамп пообещал, что Россия «будет довольна» сделкой по Украине

Трамп: если состоится сделка по Украине, Росси будет довольна
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение о мире между Россией и Украиной устроит Москву и оно не сорвется. Свою позицию он высказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут РИА Новости.

«Я не думаю, что это произойдет. Если будет достигнуто соглашение, Россия будет очень довольна, и они займутся другими делами», — отметил Трамп.

Также американский лидер подчеркнул, что будущее соглашение между Москвой и Киевом будет действовать, и сделка окажется «прочной», вопреки мнениям «некоторых».

На встрече с Зеленским Трамп также допустил, что сделка по Украине может быть и без гарантий безопасности для Киева. При этом президент США допустил, что Вашингтон может обеспечить «закрытие неба» над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.

Кроме того, Трамп на встрече отметил, что Россия и Украина настроены на урегулирования конфликта. Также глава Белого дома выразил уверенность в том, что удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут помочь завершить конфликт.

Ранее Трамп назвал «сложными личностями» Путина и Зеленского

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