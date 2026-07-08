Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление об урегулирования конфликта на Украине

Трамп: и Россия, и Украина хотят урегулирования конфликта
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия и Украина настроены на урегулирование конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, трансляция ведется на YouTube-канале агентства Reuters.

«Он [Зеленский] желает урегулирования и, я думаю, президент [России Владимир] Путин желает урегулирования», — выразил уверенность американский лидер.

В то же время он заявил, что конфликт на Украине «сложный». По его словам, и Зеленский, и Путин — «неуступчивые переговорщики».

До этого американский лидер заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал превращение дронов в машины для уничтожения людей. Он отметил, что наблюдать за использованием беспилотников «действительно ужасно».

Трамп признался, что ему присылают фотографии с полей сражений. Глава Белого дома заявил, что не может «спокойно смотреть» на то, что происходит на Украине, и не хочет больше видеть кадров конфликта.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!