Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление об урегулирования конфликта на Украине

Россия и Украина настроены на урегулирование конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, трансляция ведется на YouTube-канале агентства Reuters.

«Он [Зеленский] желает урегулирования и, я думаю, президент [России Владимир] Путин желает урегулирования», — выразил уверенность американский лидер.

В то же время он заявил, что конфликт на Украине «сложный». По его словам, и Зеленский, и Путин — «неуступчивые переговорщики».

До этого американский лидер заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал превращение дронов в машины для уничтожения людей. Он отметил, что наблюдать за использованием беспилотников «действительно ужасно».

Трамп признался, что ему присылают фотографии с полей сражений. Глава Белого дома заявил, что не может «спокойно смотреть» на то, что происходит на Украине, и не хочет больше видеть кадров конфликта.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.