Трамп не захотел давать Украине гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре допустил, что разрешение конфликта на Украине может не потребовать предоставления Киеву гарантий безопасности.

«Когда у нас будет сделка, у нас будет сделка — с гарантиями безопасности или без гарантий безопасности», — сказал американский лидер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы США, если сделка по урегулированию украинского конфликта все же будет заключена, то уже не придется беспокоиться о гарантиях безопасности для Киева.

Трамп также сообщил, что планирует 8 июля провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава США выразил уверенность в том, что его российский коллега желает завершения конфликта на Украине.

7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может «пойти по мирной траектории», если Киев проявит «добрую волю» и готовность принять необходимые решения. В тот же день глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что для разрядки и возобновления мирных переговоров сторонам нужно прийти к максимальной эскалации.

Ранее Трамп допустил визит на Украину.