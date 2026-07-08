Стало известно, как подозреваемая в теракте в Монако въехала на Украину

Подозреваемая в подрыве украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако Анастасия Березовская въехала на Украину законным способом через один из пунктов пропуска. Об этом пишет «Общественное» со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины (ГНСУ).

В ведомстве сообщили, что никаких ограничений для того, чтобы не пустить Березовскую на Украину, не было.

«При прохождении ею пограничного контроля срабатываний баз данных, в том числе и Интерпола, о нахождении ее в розыске не происходило. Отметим, все пункты пропуска через государственную границу Украины подключены к базе данных Интерпола», — сообщили в ведомстве.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако 29 июня. Кроме того, травмы получили еще два человека. Издание Nice-Matin писало, что Ермолаев вышел из комы, а состояние бизнесмена «обнадеживающее». Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская, ее Интерпол объявил в международный розыск.

Тело Березовской обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Сообщалось, что женщину застрелили.

Затем действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на допросе признался в ликвидации Анастасии Березовской. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что женщина 1 июля приехала на Украину и общалась там только с членами семьи и двумя мужчинами. Один из них — экс-сотрудник правоохранительных органов, второй — действующий сотрудник ГУР.

Ранее стало известно, как провела последние часы подозреваемая в теракте в Монако.