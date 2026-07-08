Премьер Бельгии назвал военную помощь Украине «красной карточкой» для Путина

Военная помощь Украине на €70 млрд — это «очень серьезная» красная карточка для президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет Guardian.

Бельгийский премьер прокомментировал решение НАТО выделить Украине €70 млрд военной помощи и сослался на инцидент с отменой дисквалификации футболиста сборной США Фалорина Балогуна на идущем чемпионате мира.

«Это очень серьезная красная карточка для Путина. Красную карточку нельзя просто так отозвать. Вы же это знаете», — заявил он.

В июне издание Politico сообщало, что страны-члены НАТО обсуждают идею выделить Украине €70 млрд финансовой помощи на военные расходы, и об этом может быть объявлено на проходящем 7-8 июля саммите в Анкаре. При этом €40 млрд евро из общей суммы будут новыми обязательствами, а остальные €30 млрд являются частью уже утвержденного пакета помощи ЕС в €90 млрд.

В конце июня стало известно, что альянс согласовал €70 млрд на военную поддержку Киева в 2026 году, однако страны НАТО не пришли к договоренности по поводу помощи Украине в 2027 году.

7 июля генсек НАТО Марк Рютте сравнил альянс с футбольной командой и заявил, что все его члены должны действовать сообща.

Ранее на Украине напугали НАТО войной с Россией из-за задержки помощи Киеву.