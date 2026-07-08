Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Премьер Бельгии назвал военную помощь Украине «красной карточкой» для Путина

Премьер Бельгии де Вевер: помощь Украине — красная карточка для Путина
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Военная помощь Украине на €70 млрд — это «очень серьезная» красная карточка для президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет Guardian.

Бельгийский премьер прокомментировал решение НАТО выделить Украине €70 млрд военной помощи и сослался на инцидент с отменой дисквалификации футболиста сборной США Фалорина Балогуна на идущем чемпионате мира.

«Это очень серьезная красная карточка для Путина. Красную карточку нельзя просто так отозвать. Вы же это знаете», — заявил он.

В июне издание Politico сообщало, что страны-члены НАТО обсуждают идею выделить Украине €70 млрд финансовой помощи на военные расходы, и об этом может быть объявлено на проходящем 7-8 июля саммите в Анкаре. При этом €40 млрд евро из общей суммы будут новыми обязательствами, а остальные €30 млрд являются частью уже утвержденного пакета помощи ЕС в €90 млрд.

В конце июня стало известно, что альянс согласовал €70 млрд на военную поддержку Киева в 2026 году, однако страны НАТО не пришли к договоренности по поводу помощи Украине в 2027 году.

7 июля генсек НАТО Марк Рютте сравнил альянс с футбольной командой и заявил, что все его члены должны действовать сообща.

Ранее на Украине напугали НАТО войной с Россией из-за задержки помощи Киеву.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!