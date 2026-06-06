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Политика

СМИ узнали о планах НАТО выделить Украине многомиллиардную сумму

Politico: в НАТО обсуждают пакет финансовой помощи Украине на €70 млрд
Virginia Mayo/AP

Страны — члены НАТО обсуждают инициативу выделить Украине €70 млрд финансовой помощи на военные расходы, об этом может быть объявлено во время саммита организации в Анкаре в июле. Об этом сообщает издание Politico.

Издание уточняет, что лишь €40 млрд евро из общей суммы будут новыми обязательствами по финансированию, остальные €30 млрд являются частью пакета помощи Евросоюза в €90 млрд.

Предложение о выделении Украине дополнительной помощи в мае выдвинулось правительством Германии. Инициатива предполагает создание новых механизмов по повышению прозрачности относительно того, какой вклад вносит каждая из стран НАТО и ЕС. Авторы статьи поясняют, что ранее ряд европейских стран жаловались на то, что несут непропорциональное бремя поддержки Киева.

Источник издания отметил, что задача состоит в том, чтобы у стран — членов НАТО было твердое обязательство по итогам саммита в Анкаре продолжать поддержку Украины на более устойчивой и справедливой основе.

Ранее Венгрия сняла вето на выделение миллиардов евро Украине.

 
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