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ФИФА отложила дисквалификацию форварда США после звонка Трампа

Трамп лично вмешался в решение ФИФА по дисквалификации Балогуна
Xu Chang/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп лично обратился в ФИФА с просьбой пересмотреть красную карточку, полученную нападающим сборной США Фоларином Балогуном в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

ФИФА приняла решение отложить дисквалификацию Балогуна. Благодаря этому решению футболист сможет принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии, который состоится в Сиэтле в ночь на 7 июля.

Балогуна удалили на 64-й минуте встречи за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. По регламенту красная карточка влечет автоматический пропуск одной игры, однако дисциплинарный комитет ФИФА применил статью 27 Дисциплинарного кодекса и приостановил исполнение наказания на испытательный срок в один год. Сама красная карточка не была отменена: при повторном аналогичном нарушении форвард все равно должен будет отбыть дисквалификацию.

На текущем турнире Балогун забил три гола — дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч в ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

Ранее Мбаппе обвинил сборную Парагвая в грязной игре.

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