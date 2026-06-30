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Политика

СМИ: в НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву

FAZ: Италия заблокировала военную помощь НАТО для Украины на 2027 год
Virginia Mayo/AP

Страны НАТО в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год, против этого выступила Италия. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

Альянс согласовал €70 млрд на военную поддержку Киева в 2026 году, но на следующий год договоренностей страны альянса достичь не смогли.

В публикации отмечается, что также США заблокировали включение в проект итоговой декларации саммита формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. В итоге в проекте осталась фраза: «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».

До этого сообщалось, что Североатлантический альянс сокращает объемы военной помощи Украине на фоне уменьшения финансирования со стороны США. Теперь союзники готовы выделить Киеву не более $10-12 млрд в качестве новых обязательств. Утверждается, что причиной стало нежелание США вкладываться в поддержку Украины в прежних объемах.

Ранее ЕС начал готовить для Украины новый кредит на случай продолжения конфликта.

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