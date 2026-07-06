Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Лукашенко рассказал о войне, которая ведется против Белоруссии

Лукашенко заявил о продолжении гибридной войны против Белоруссии
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Гибридная война против Белоруссии продолжается и дополняется активным шпионажем, экономическим диктатом, а также провокациями на южных границах страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша», — отметил белорусский лидер.

Он также заметил, что отдельных западных политиков раздражает союз Белоруссии и России, самостоятельность и независимость стран, а также приверженность к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная «партия войны» этого не хочет», — заявил глава государства.

До этого Лукашенко высказал мнение, что по-настоящему суверенной может считаться только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию. Он отметил, что белорусы — мирные люди и не хотят воевать, однако «перед врагом головы склонять не намерены».

Ранее Лукашенко призвал белорусов «мобилизоваться».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!