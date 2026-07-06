Лукашенко рассказал о войне, которая ведется против Белоруссии

Гибридная война против Белоруссии продолжается и дополняется активным шпионажем, экономическим диктатом, а также провокациями на южных границах страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша», — отметил белорусский лидер.

Он также заметил, что отдельных западных политиков раздражает союз Белоруссии и России, самостоятельность и независимость стран, а также приверженность к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная «партия войны» этого не хочет», — заявил глава государства.

До этого Лукашенко высказал мнение, что по-настоящему суверенной может считаться только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию. Он отметил, что белорусы — мирные люди и не хотят воевать, однако «перед врагом головы склонять не намерены».

Ранее Лукашенко призвал белорусов «мобилизоваться».