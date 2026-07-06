Лукашенко назвал страну, которая непрерывно воюет

Единственной страной в мире, которая непрерывно ведет боевые действия, являются США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Выступая на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, Лукашенко отметил, что самой мощной и эффективной становится та армия, которая воюет. Однако для Белоруссии такой способ совершенствования армии не подходит, пояснил политик.

«У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет, — это США. Нам это не надо, нам это не подходит», — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия прибегнет к тому опыту, который есть.

В июне Лукашенко допустил, что может встретиться с президентом США в ближайшие месяцы, возможно, осенью на Саммите мира, куда пригласили белорусского лидера.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать.