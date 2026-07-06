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Политика

Лукашенко связал суверенитет страны с сильной армией

Лукашенко: по-настоящему суверенной может быть только страна с сильной армией
Александр Щербак/РИА Новости

По-настоящему суверенной может считаться только та страна, которая имеет сильную армию. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в понедельник принимает участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

«По-настоящему суверенной может быть только та страна, особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что белорусы — мирные люди и не хотят воевать, однако «перед врагом головы склонять не намерены».

15 июня президент Белоруссии на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске заявил, что белорусское и российское оборонные ведомства готовятся к войне, чтобы ее не было.

Ранее Лукашенко заявил, что мир идет по конфликтному сценарию.

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