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Политика

Иран пообещал устроить США настоящий ад

Адмирал Сайяри: побережье Ирана станет адом для десанта США
U.S. Army photo by Staff Sgt. Iman Broady-Chin

Заместитель начальника штаба ВМС Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что вооруженные силы страны превратят побережье Ирана в ад для США. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«Если враг попытается высадить войска на побережье Ирана, он попадет в ад, из которого не сможет выбраться», — сказал Сайяри.

В иранском МИД заявили, что повторные удары США по Ирану и отмена лицензии на продажу Тегераном нефти делают меморандум о прекращении боевых действий неэффективным. В ведомстве назвали решение Минфина США «вопиющим нарушением» и возложили на Вашингтон ответственность за эскалацию.

Американские военные завершили новую серию ударов по Ирану, атаковав более 80 целей. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) уточнили, что это был ответ на недавние атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует, переговоры бессмысленны. Он также назвал иранское руководство «злыми больными людьми» и сравнил их с раковой опухолью.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером говорил, что российская сторона готова оказать содействие по деэскалации конфликта и установки стабильности в Иране.

Ранее Трамп покрутил пальцем у виска, говоря об Иране.

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