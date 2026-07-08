«Они ку-ку»: Трамп покрутил пальцем у виска, говоря об Иране

Трамп высказался о разрыве сделки с Ираном: с ними явно что-то не так, они ку-ку

Президент США Дональд Трамп покрутил пальцем у виска, когда говорил на саммите НАТО в Анкаре о руководстве Ирана. Об этом сообщает NBC News.

«С ними явно что-то не так. Они ку-ку», — сказал американский лидер.

По словам политика, когда США и Иран заключали мирную сделку, в Тегеране не выступали против, согласились отказаться от ядерного оружия. Однако, выходя к СМИ, представители Исламской Республики заявляли, что подобных разговоров с американской стороной не было.

Трамп также сказал, что режим прекращения огня США с Ираном утратил силу.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

В ночь на 8 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить серию мощных ударов по Ирану.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.