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Политика

Главком ВСУ Сырский раскрыл стратегию Украины в конфликте с Россией

Главком ВСУ Сырский: Украина не ожидает скорого перелома в конфликте
Press Service Of The President Of Ukraine via AP

Украина не ожидает скорого переломного момента в конфликте с Россией и надеется на истощение противника. Об этом в интервью Times рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

«Я не могу однозначно сказать, что война приближается к переломному моменту. Мы надеемся, что настанет момент, когда противник мобилизует все свои силы, ресурсы и действия, после чего наступит истощение, и может последовать переломный момент», — заявил он.

Сырский рассказал, что среди целей ВСУ: удержание территории, а также удары по российской логистике, энергетике и военно-промышленному комплексу с помощью беспилотников.

Издание пишет, что стратегия Украины заключается в том, чтобы минимизировать дальнейшие потери территорий и добиться начала переговоров на «выгодных для Украины условиях». При этом Times указывает на то, что эти планы «практически не изменились» с 2023 года.

В июне газета Telegraph писала, что украинское командование разработало новую стратегию, чтобы достичь прекращения огня на фронте, и она предполагает удары БПЛА по территории России и по линиям снабжения.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ с помощью беспилотников наносят стране определенный экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу. 23 июня Путин подчеркнул, что дополнительные угрозы, которые пытается создать киевский режим, должны сводиться к минимуму.

Ранее во Франции заметили ухудшение ситуации для ВСУ в Константиновке.

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