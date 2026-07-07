В НАТО заявили о «трудных временах» для альянса

НАТО переживает «трудные времена», так как Европа стремится к большему контролю, а США сокращают свои позиции в альянсе. Об этом изданию Washington Post заявил высокопоставленный дипломат НАТО.

«Мы находимся в периоде трансформаций, последствия которых мы даже не можем предвидеть. Всегда ли это легко? Нет, но я вижу истинную приверженность делу», — сказал дипломат.

Издание пишет, что некоторые официальные лица подчеркивают, что Европе нужно иметь достаточно сил, чтобы воевать самостоятельно, без поддержки США.

Заместитель министра обороны Франции Алис Руфо предположила, что нет смысла размышлять о нестабильности политики США, когда у европейцев есть «работа», которую нужно выполнить.

«Вполне предсказуемо, что США хотят, чтобы европейцы делали больше, и что одновременно может возникнуть несколько театров военных действий, в которых мы должны будем взять на себя ответственность. К этому мы должны готовиться. В любом случае, наш подход к альянсам основан на доверии, авторитете и предсказуемости, что, на мой взгляд, является очень мощным стратегическим инструментом в нынешних условиях», — сказала она.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы вывести все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Трамп также отметил, что он «очень разочарован» в НАТО.

6 июля агентство Bloomberg писало, что в европейских столицах опасаются, что Трамп сократит американское вооруженное присутствие в регионе быстрее, чем они могут укрепить свои вооруженные силы. 2 июля Трамп в соцсети Truth Social написал, что США тратят в НАТО больше других стран, но не получают от этого никакой выгоды.

В июне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп имеет право быть разочарованным в Европе.

Ранее Трамп назвал «просто безумными» траты США на НАТО.