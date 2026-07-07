Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
 (обновлено  )
Политика

В НАТО заявили о «трудных временах» для альянса

Дипломат НАТО: альянс находится в периоде трансформации
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

НАТО переживает «трудные времена», так как Европа стремится к большему контролю, а США сокращают свои позиции в альянсе. Об этом изданию Washington Post заявил высокопоставленный дипломат НАТО.

«Мы находимся в периоде трансформаций, последствия которых мы даже не можем предвидеть. Всегда ли это легко? Нет, но я вижу истинную приверженность делу», — сказал дипломат.

Издание пишет, что некоторые официальные лица подчеркивают, что Европе нужно иметь достаточно сил, чтобы воевать самостоятельно, без поддержки США.

Заместитель министра обороны Франции Алис Руфо предположила, что нет смысла размышлять о нестабильности политики США, когда у европейцев есть «работа», которую нужно выполнить.

«Вполне предсказуемо, что США хотят, чтобы европейцы делали больше, и что одновременно может возникнуть несколько театров военных действий, в которых мы должны будем взять на себя ответственность. К этому мы должны готовиться. В любом случае, наш подход к альянсам основан на доверии, авторитете и предсказуемости, что, на мой взгляд, является очень мощным стратегическим инструментом в нынешних условиях», — сказала она.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы вывести все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Трамп также отметил, что он «очень разочарован» в НАТО.

6 июля агентство Bloomberg писало, что в европейских столицах опасаются, что Трамп сократит американское вооруженное присутствие в регионе быстрее, чем они могут укрепить свои вооруженные силы. 2 июля Трамп в соцсети Truth Social написал, что США тратят в НАТО больше других стран, но не получают от этого никакой выгоды.

В июне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп имеет право быть разочарованным в Европе.

Ранее Трамп назвал «просто безумными» траты США на НАТО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!