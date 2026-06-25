В НАТО признали, что Трамп имеет право разочаровываться в Европе

Генсек НАТО Рютте: у Трампа есть основания быть разочарованным в Европе

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп имеет право быть разочарованным в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рютте, многие европейские страны выполнили свои двусторонние обязательства перед Вашингтоном, однако единичные случаи невыполнения обязательств встречаются.

«Я согласен, что основания для разочарования есть <...> Если взять, например, Германию, она с первого дня выполняла свои двусторонние обязательства. Строго говоря, это не НАТО, а двусторонние обязательства этих стран перед Соединенными Штатами», — сказал генсек на встрече с Трампом в Овальном кабинете.

При этом он отметил, что сотрудничество с европейскими странами позволило обеспечить от четырех до пяти тысяч вылетов американских самолетов из Европы. По его словам, Вашингтону было бы сложно провести операцию против Тегерана без Европы в качестве военной площадки.

В начале апреля Трамп заявил, что предложение союзникам по НАТО участвовать в операции против Ирана было «проверкой» альянса — и намекнул на его слабость. Американский лидер назвал организацию «бумажным тигром» и высказал мнение, что президент России Владимир Путин абсолютно ее не боится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО сделали неожиданное признание о конфликте с Россией.