Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В НАТО признали, что Трамп имеет право разочаровываться в Европе

Генсек НАТО Рютте: у Трампа есть основания быть разочарованным в Европе
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп имеет право быть разочарованным в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рютте, многие европейские страны выполнили свои двусторонние обязательства перед Вашингтоном, однако единичные случаи невыполнения обязательств встречаются.

«Я согласен, что основания для разочарования есть <...> Если взять, например, Германию, она с первого дня выполняла свои двусторонние обязательства. Строго говоря, это не НАТО, а двусторонние обязательства этих стран перед Соединенными Штатами», — сказал генсек на встрече с Трампом в Овальном кабинете.

При этом он отметил, что сотрудничество с европейскими странами позволило обеспечить от четырех до пяти тысяч вылетов американских самолетов из Европы. По его словам, Вашингтону было бы сложно провести операцию против Тегерана без Европы в качестве военной площадки.

В начале апреля Трамп заявил, что предложение союзникам по НАТО участвовать в операции против Ирана было «проверкой» альянса — и намекнул на его слабость. Американский лидер назвал организацию «бумажным тигром» и высказал мнение, что президент России Владимир Путин абсолютно ее не боится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО сделали неожиданное признание о конфликте с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!