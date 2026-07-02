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Политика

Трамп недоволен тратами США на НАТО

Трамп: США тратят на НАТО больше других стран, но не получают выгоды
Jacquelyn Martin/AP

Президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты тратят на НАТО больше других стран, однако не получают от этого никакой выгоды.

«Соединенные Штаты тратят на НАТО больше денег, чем любая другая страна, на их защиту, не получая от этого никакой выгоды», — написал Трамп.

По его словам, США тратят $999 млрд, в то время как Британия – $90.5 млрд, Франция – $48.8 млрд, а Италия – $44.3 млрд. Американский лидер также заметил, что в других странах, в том числе Германии, показатели намного ниже. Трамп счел ситуацию «смешной».

В начале месяца американский постпред при ЕС Эндрю Паздер заявил, что европейские союзники США по НАТО совершили «большую ошибку» и разочаровали Трампа, когда отказались помогать в операции против Ирана. По мнению Паздера, Европа была обязана поддержать Вашингтон, поскольку Белый дом на протяжении долгого времени защищал европейский континент и спонсировал военные базы.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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