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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп считает «просто безумными» траты США на НАТО

Трамп раскритиковал огромные траты США на НАТО якобы для защиты от России
Evan Vucci/Reuters

Президент Дональд Трамп назвал «просто безумными» суммы, которые США тратят на НАТО.

По словам политика, в год страна выделяла на это $600 млрд. При этом члены альянса не поддержали США в войне с Ираном, хотя Вашингтон «тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России».

В начале месяца американский постпред при ЕС Эндрю Паздер заявил, что европейские союзники США по НАТО совершили «большую ошибку» и разочаровали Трампа, когда отказались помогать в операции против Ирана. По мнению Паздера, Европа была обязана поддержать Вашингтон, поскольку Белый дом на протяжении долгого времени защищал европейский континент и спонсировал военные базы.

До этого президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме) назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России НАТО.

Ранее генсек альянса заговорил о НАТО 3.0.

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