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Политика

Рютте высказался по поводу мирных переговоров по Украине

Генсек НАТО Рютте: для переговоров по Украине нужны две стороны
Yves Herman/Reuters

Для переговоров по Украине нужны две стороны, но Россия якобы пока отказывается от диалога. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, пишет Guardian.

«Когда дело доходит до мирного процесса, очевидно, что для танго нужны двое. Владимир Зеленский, президент Украины, готов сесть за стол переговоров с Путиным в любом формате, чтобы решить эту ужасную проблему войны и мира. Очевидно, что до сих пор Путин отказывался садиться за стол переговоров. <...> В конечном итоге я не могу предсказать, что должно произойти, чтобы Путин сел за стол переговоров. Думаю, никто в этой комнате не может этого предсказать», — отметил он.

При этом Рютте похвалил США за «преодоление тупика» в переговорах с Россией.

6 июля президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящим саммите НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля, обсудят вопрос урегулирования конфликта на Украине. Также Трамп отметил, что окончание конфликта на Украине «ближе, чем принято думать».

23 июля президент России Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы к переговорам на базе стамбульских договоренностей. 29 июня Путин также сказал, что Россия готова продолжить обсуждать с США все детали и модальности обсуждаемых тем в Анкоридже.

Ранее Рютте прокомментировал удар возмездия ВС РФ по Украине.

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