Суд снял процессуальные обязанности с Тимошенко

Высший антикоррупционный суд Украины не стал продлевать процессуальные обязанности для главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко по делу о подкупе депутатов Верховной рады. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что суд отклонил ходатайство прокуратуры, приняв сторону защиты обвиняемой.

В апреле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование в отношении Тимошенко. Ее подозревали в подкупе депутатов Верховной рады. НАБУ позднее опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» инструктирует собеседника, как правильно голосовать, а также называет сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве. В январе в офисе «Батькивщины» прошли обыски.

В середине января ВАКС запретил Тимошенко покидать Киевскую область и общаться с 66 депутатами, а также обязал внести залог в размере 33 млн гривен. Кроме того наложил частичный арест на имущество политика.

Ранее Тимошенко вернули загранпаспорт и разрешили покидать Киев.