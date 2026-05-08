Тимошенко вернули загранпаспорт и разрешили покидать Киев

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) снял все ранее действовавшие ограничения с народного депутата, лидера партии «Батькивщина» и экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Об этом сообщают «Украинские национальные новости».

Уточняется, что теперь политик имеет право покидать территорию Украины, если поездки связаны с парламентской и политической деятельностью. Помимо этого, ВАКС вернул Тимошенко изъятые личные средства и загранпаспорт. Согласно постановлению суда, она теперь может покидать Киев и свободнее участвовать в политических встречах и мероприятиях, связанных с ее депутатскими обязанностями.

В то же время суд оставил в силе обязанность Тимошенко являться по вызову следователя, прокурора или суда.

В апреле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование в отношении Тимошенко. Ее подозревали в подкупе депутатов Верховной рады. НАБУ позднее опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует собеседника, как правильно голосовать, а также называет сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве. В январе в офисе «Батькивщины» прошли обыски.

В середине января ВАКС запретил Тимошенко покидать Киевскую область и общаться с 66 депутатами, а также обязал внести залог в размере 33 млн гривен. Кроме того наложил частичный арест на имущество политика.

Ранее московский суд начал заочно рассматривать дело Тимошенко о фейках про ВС России.