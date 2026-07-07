Макрон сделал заявление после взрывов во время его визита в Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х выразил восхищение народом Сирии во время своего визита в страну.

«Ничто не сможет заглушить стремление сирийских женщин и сирийцев жить в полностью суверенной, безопасной, плюралистической и единой Сирии», — написал французский лидер после произошедших в Дамаске взрывов.

По его словам, он увидел Сирию во всем ее многообразии. Увидел «достоинство, мужество и решимость» местных жителей. Также Макрон сообщил, что его визит продолжается.

Макрон с делегацией прибыл в Дамаск вечером 6 июля. Агентство Reuters сообщило, что взрывные устройства сработали недалеко от отеля в Дамаске, где остановился президент Франции на время своего официального визита. По данным Елисейского дворца, французский лидер сейчас находится в безопасности и не пострадал. Его визит продолжается в соответствии с запланированной программой.

Предварительно, в результате взрывов, которые произошли в Дамаске 7 июля, пострадали не менее 18 человек, включая четырех полицейских. Также есть те, кого не удалось спасти.

Телеканал Al-Hadath сообщил, что одно взрывное устройство сработало в автомобиле на мосту «Виктория», другое — у министерства туризма Сирии. Утверждается, что взрывные устройства управлялись дистанционно и были изготовлены кустарным способом. Еще несколько взрывных устройств правоохранители обнаружили в центре города до того, как они сработали.

Ранее в окружении Макрона рассказали, почему он появился в темных очках на публике.