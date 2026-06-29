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Политика

В окружении Макрона рассказали, почему он появился в темных очках на публике

AFP: Макрон встретил султана Омана в темных очках из-за проблемы с глазом

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден носить темные очки на встрече с султаном Омана из-за проблемы с глазом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Глава государства появился в очках на лестнице Елисейского дворца, чтобы приветствовать султана Омана Хейсама бин Тарика. Макрон не снимал их даже в помещении.

«Это снова «проблема с глазом», — пояснили в окружении Макрона.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что президент носит очки из-за пощечины от своей жены Брижит.

15 января французский лидер вышел на выступление перед Вооруженными силами страны с красным и воспаленным правым глазом. Пользователи социальных сетей пошутили, что Макрон поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия. После этого президент Франции появился на встрече в Елисейском дворце в солнцезащитных очках. В пресс-службе правительства страны заявили, что глаз Макрона покраснел из-за лопнувшего сосуда.

Ранее Макрон получил пощечину от жены в самолете.

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