В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона после взрывов у отеля в Дамаске

Президент Франции Эммануэль Макрон не пострадал во время взрывов в сирийском Дамаске. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает французское издание Le Figaro.

«Макрон находится в безопасности, не пострадал, а его визит продолжается в соответствии с запланированной программой», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

До этого агентство Reuters сообщило, что взрывные устройства сработали недалеко от отеля в Дамаске, где остановился президент Франции на время своего официального визита в Сирию.

Макрон с делегацией прибыл в Дамаск накануне. В аэропорту его встречал министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани. СМИ заметили, что французский лидер по прибытии сразу надел солнечные очки, несмотря на то, что приземлился в Дамаске вечером, когда яркого солнца уже не было. Ожидается, что Макрон встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, с которым проведет переговоры в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.

В последний раз президент Франции приезжал в Сирию в 2009 году: тогда страну посетил Николя Саркози. Таким образом, Макрон стал первым лидером Запада, который приехал в республику с официальным визитом после смены власти в конце 2024 года.

Ранее французский суд аннулировал ордер на арест экс-президента Сирии Асада.