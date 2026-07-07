В Дамаске сработали взрывные устройства рядом с отелем, где остановился Макрон

Reuters: в Дамаске недалеко от отеля, где остановился Макрон, произошел взрыв

В Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, сработали взрывные устройства. Об этом сообщает Reuters.

«Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», — говорится в публикации.

Накануне Макрон прибыл в Сирию с официальным визитом, по прибытии он надел темные очки.

Макрона с делегацией встречал в международном аэропорту Дамаска министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и Макрон проведут встречу в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.

Отмечается, что Макрон был в солнечных очках, хотя он приземлился в Дамаске вечером, когда яркого солнца уже не было.

В последний раз президент Франции переезжал в Сирию в 2009 году: тогда страну посетил Николя Саркози. Таким образом, Макрон стал первым лидером Запада, который приехал в республику с официальным визитом после смены власти в конце 2024 года.

Ранее в окружении Макрона рассказали, почему он появился в темных очках на публике.