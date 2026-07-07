Полиция нашла взрывные устройства в центре Дамаска до их срабатывания

Правоохранители обнаружили взрывные устройства в центре Дамаска до того, как они сработали. Об этом пишет SANA со ссылкой на министерство внутренних дел Сирии.

«Силы внутренней безопасности в ходе проверок в районе нашли два взрывных устройства, саперы приступили к подготовке к разминированию. Однако устройства сработали во время подготовки к их деактивации», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что в результате взрывов пострадали 18 человек. В их числе — двое полицейских.

ЧП в Дамаске произошло 7 июля. Взрывные устройства сработали в центре города недалеко от отеля, в котором остановился прибывший с официальным визитом президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщило издание Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, глава государства не пострадал. Его визит в Сирию продолжается в соответствии с запланированной программой.

В последний раз президент Франции приезжал в Сирию в 2009 году, страну посетил занимавший тогда пост главы государства Николя Саркози. Макрон стал первым западным лидером, который приехал в республику с официальным визитом после смены там власти в конце 2024 года.

Ранее в Сирии после взрыва в кафе не спасли семь человек.