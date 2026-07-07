Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Полиция нашла взрывные устройства в центре Дамаска до их срабатывания

МВД Сирии: саперы не успели деактивировать взрывные устройства в Дамаске
Shutterstock

Правоохранители обнаружили взрывные устройства в центре Дамаска до того, как они сработали. Об этом пишет SANA со ссылкой на министерство внутренних дел Сирии.

«Силы внутренней безопасности в ходе проверок в районе нашли два взрывных устройства, саперы приступили к подготовке к разминированию. Однако устройства сработали во время подготовки к их деактивации», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что в результате взрывов пострадали 18 человек. В их числе — двое полицейских.

ЧП в Дамаске произошло 7 июля. Взрывные устройства сработали в центре города недалеко от отеля, в котором остановился прибывший с официальным визитом президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщило издание Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, глава государства не пострадал. Его визит в Сирию продолжается в соответствии с запланированной программой.

В последний раз президент Франции приезжал в Сирию в 2009 году, страну посетил занимавший тогда пост главы государства Николя Саркози. Макрон стал первым западным лидером, который приехал в республику с официальным визитом после смены там власти в конце 2024 года.

Ранее в Сирии после взрыва в кафе не спасли семь человек.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!