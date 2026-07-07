В Сирии назвали число пострадавших при взрывах в Дамаске

МВД Сирии: при взрывах в Дамаске пострадали не менее 18 человек

Не менее 18 человек, включая четверых полицейских, пострадали в результате взрывов в Дамаске. Об этом пишет госагентство SANA со ссылкой на МВД Сирии.

Телеканал Al-Hadath на своей странице в соцсети X сообщил, что одно взрывное устройство сработало в автомобиле на мосту «Виктория», другое — у министерства туризма Сирии. Утверждается, что взрывные устройства управлялись дистанционно и были изготовлены кустарным способом.

Взрывы произошли 7 июля недалеко от отеля в Дамаске, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон.

Накануне Макрон прибыл в Сирию с официальным визитом. В международном аэропорту Дамаска его встретил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и Макрон проведут встречу в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.

Макрон стал первым среди лидеров стран ЕС, кто посетил Сирию с момента прихода к власти в стране Ахмеда аш-Шараа.

Ранее в окружении Макрона рассказали, почему он появился в темных очках на публике.