Фон дер Ляйен дала Киеву щедрое обещание после атак ВС России

Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны после ударов ВС России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х пообещала Киеву новые деньги на производство беспилотников после ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинским предприятиям, производящим БПЛА.

Она отметила, что на прошлой неделе ЕС предоставил Киеву первые €4 млрд из €90 млрд на укрепление обороны Украины за счет передовых беспилотных технологий.

«Еще больше поступит скоро», — заявила фон дер Ляйен.

Она также пообещала «интенсивно работать» над 21-м пакетом антироссийских санкций и поднять на саммите НАТО в Анкаре вопрос о силах противовоздушной обороны (ПВО) для Украины.

По данным Минобороны России, в ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. В ведомстве назвали это ответом на удары Киева по гражданской инфраструктуре России.

Целями российских военных стали предприятия по производству БПЛА большой и средней дальности, предприятие Киев-79, судостроительный завод (ЧАО «Кузницана Рыбальском»), ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны и другие.

Ранее Кличко заявил о самом масштабном ударе по Киеву.