В Минобороны пообещали ответить на поставки ВСУ европейских БПЛА

Российские войска ответят ударами на увеличение Европой поставок беспилотных летательных аппаратов Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов <...> по территории Украины», — сказано в сообщении.

6 июля ведомство сообщило, что российские военнослужащие ночью поразили объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Удары наносились по сооружениям, которые находятся в Киеве и области. По данным ведомства, во время атаки были применены беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. Вооруженные силы РФ провели операцию в ответ на удары украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о новой тактике ударов возмездия по Украине.