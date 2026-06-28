Путин рассказал, что вынуждает Киев действовать откровенно террористическими методами

Украинская армия отступает на поле боя, это вынуждает власти страны использовать террористические методы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России», передает пресс-служба Кремля.

»[Киевский] режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также «открытую вербовку отщепенцев» для совершения диверсий кроме как террористическими методами назвать нельзя. Нанести стратегическое поражение России, «победить на поле боя» ее противники не могут, вот и пытаются раскачивать политическую ситуацию в стране. При этом Запад предпочитает не замечать этого и вводит новые санкции против России, а украинский народ — использовать в качестве тарана в борьбе с Россией, поощряя киевский режим, отметил президент.

До этого Путин заявил, что российские войска ежедневно продвигаются вперед в зоне специальной военной операции.

Ранее Путин объяснил, на каких условиях должны вестись переговоры с Украиной.