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Политика

Путин рассказал, что вынуждает Киев действовать откровенно террористическими методами

Путин: Киев перешел к террористическим методам из-за неудач на фронте
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Украинская армия отступает на поле боя, это вынуждает власти страны использовать террористические методы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России», передает пресс-служба Кремля.

»[Киевский] режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также «открытую вербовку отщепенцев» для совершения диверсий кроме как террористическими методами назвать нельзя. Нанести стратегическое поражение России, «победить на поле боя» ее противники не могут, вот и пытаются раскачивать политическую ситуацию в стране. При этом Запад предпочитает не замечать этого и вводит новые санкции против России, а украинский народ — использовать в качестве тарана в борьбе с Россией, поощряя киевский режим, отметил президент.

До этого Путин заявил, что российские войска ежедневно продвигаются вперед в зоне специальной военной операции.

Ранее Путин объяснил, на каких условиях должны вестись переговоры с Украиной.

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