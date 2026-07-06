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Политика

Зеленский рассказал, что решит исход конфликта на Украине

Зеленский: битва в воздухе решит исход конфликта с Россией
Thomas Peter/Pool/Reuters

Исход конфликта на Украине решит «битва в воздухе». Об этом в интервью Financial Times (FT) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению украинского президента, в противостоянии с Россией территориальные приобретения имеют «меньшее значение», а воздушное пространство становится все более значимым.

«В этом противостоянии куда меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы вышли на воздушное пространство. А в воздухе мы уже конкурентоспособны. <…> Когда фронт в значительной степени статичен, а противник не может свободно действовать на море, остается только воздух», — отметил он.

Он сказал, что характер боевых действий меняется и конфликт вступил в «новую фазу».

6 июля в Минобороны России сообщило о том, что российские войска сорвали массированную атаку дронов, которая была спланирована Зеленским к саммиту НАТО.

28 июня президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ отступают на поле боя, и это вынуждает Киев использовать террористические методы и бить по мирным жителям и гражданским объектам. 23 июня Путин отметил, что ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре России, чтобы раскачать общество.

Ранее Трамп пришел в ужас из-за «войны дронов» на Украине.

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