Российские войска сорвали массированную атаку, спланированную Зеленским к саммиту НАТО

Российские войска сорвали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая была спланирована президентом Украины Владимиром Зеленским к саммиту НАТО. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере «Макс».

«Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в атаке задействовали 625 ударных БПЛА большой дальности. Основной целью удара было нанесение ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в Ленинградской, Белгородской, Калужской, Брянской, Ярославской и Курской областях, а также в Крыму, уточнили в министерстве.

Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. В рамках этого мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ.

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