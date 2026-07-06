Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

На Украине испугались уничтожения всей инфраструктуры из-за ударов России

Советник главы МО Бескрестнов: РФ может уничтожить всю инфраструктуру Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Если российские удары по Украине продолжатся, то Москва может уничтожить всю украинскую инфраструктуру. Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш», сообщает Telegram-канал «Всевидящее око».

«Все 30 баллистических ракет попали в цели <…>. Если так продолжится — россияне могут разрушить всю нашу инфраструктуру», — отметил он.

6 июля Минобороны России сообщило, что ВС РФ ночью нанесли удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины в Киеве и Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал удары «самой массированной» атакой на украинскую столицу. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российская армия может нанести очередной массированный удар по Украине предстоящей ночью. Генсек НАТО Марк Рютте призвал обеспечить Киев всем необходимым после удара России.

Также 6 июля в Минобороны России пообещали ответить ударами на увеличение поставок ВСУ европейских дронов.

Ранее российские войска сорвали массированную атаку, спланированную Зеленским к саммиту НАТО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!