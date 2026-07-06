На Украине испугались уничтожения всей инфраструктуры из-за ударов России

Советник главы МО Бескрестнов: РФ может уничтожить всю инфраструктуру Украины

Если российские удары по Украине продолжатся, то Москва может уничтожить всю украинскую инфраструктуру. Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш», сообщает Telegram-канал «Всевидящее око».

«Все 30 баллистических ракет попали в цели <…>. Если так продолжится — россияне могут разрушить всю нашу инфраструктуру», — отметил он.

6 июля Минобороны России сообщило, что ВС РФ ночью нанесли удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины в Киеве и Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал удары «самой массированной» атакой на украинскую столицу. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российская армия может нанести очередной массированный удар по Украине предстоящей ночью. Генсек НАТО Марк Рютте призвал обеспечить Киев всем необходимым после удара России.

Также 6 июля в Минобороны России пообещали ответить ударами на увеличение поставок ВСУ европейских дронов.

Ранее российские войска сорвали массированную атаку, спланированную Зеленским к саммиту НАТО.