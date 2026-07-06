Генсек НАТО прокомментировал удар возмездия ВС РФ по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после удара возмездия ВС РФ по территории Украины призвал обеспечить Киев всем необходимым. Его слова приводит «Европейская правда».

Как заявил Рютте, Украине нужна постоянная поддержка, особенно в сфере противовоздушной обороны.

«Союзники и партнеры по НАТО должны и впредь обеспечивать, чтобы Украина получала то, что ей нужно. Позвольте высказаться четко. Все союзники должны приложить усилия, чтобы наша поддержка Украины продолжала поступать. Ведь ваша безопасность так тесно связана с нашей собственной», – заявил он.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области.

Ведомство сообщило, что массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Это было сделано в ответ на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России.

Ранее в Кремле назвали происходящее на Украине «настоящей войной».