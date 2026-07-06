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Армия

Кличко заявил о самом масштабном ударе по Киеву

Кличко назвал ночные удары по Киеву самыми массированными с начала СВО
Alina Smutko/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночные удары по украинской столице самыми массированными с начала российско-украинского конфликта. Соответствующий пост он оставил в своем Telegram-канале.

«Самая массированная атака <…> на столицу», — написал чиновник.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы страны поразили в Киеве предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, предприятие Киев-79, судостроительный завод (ЧАО «Кузницана Рыбальском») — крупнейшее предприятие машиностроения, приборостроительный завод Киев-1 (Завод «Квант»).

В Киевской области под удары попали ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны и склад горюче-смазочных материалов Вишневое («Нефтеэкспериментальное КП»).

Кроме того, были атакованы военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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