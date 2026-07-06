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Политика

На Украине допустили очередной массированный удар ВС РФ предстоящей ночью

Спикер Игнат: ВС РФ могут повторить массированную атаку предстоящей ночью
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Армия России может нанести очередной массированный удар по территории Украины уже предстоящей ночью. Об этом заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, чьи слова приводит УНИАН.

Так он прокомментировал информацию о том, что ВС РФ начали чаще наносить массированные удары.

«Они могут нанести удары и на следующий день. Надо быть готовыми к таким вариантам, что противник может повторить атаку. Игнорировать воздушную тревогу не нужно», — заявил Игнат.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области.

Ведомство сообщило, что массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Это было сделано в ответ на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России.

Ранее в Кремле назвали происходящее на Украине «настоящей войной».

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