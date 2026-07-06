Трамп заявил о планах обсудить завершение конфликта на Украине на саммите НАТО

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре будет обсуждаться вопрос завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

«Мы собираемся (на саммит) НАТО, и мы собираемся обсуждать это (завершение конфликта на Украине). Я думаю, мы положим этому конец», — сказал он.

При этом американский президент отметил, что завершение конфликта на Украине «ближе, чем принято думать».

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля.

4 июля Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они обсудили Украину, Иран и продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин указал Трампу и на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников о ситуации на фронте.

Тогда же Зеленский написал в Telegram-канале, что «очень хорошо» поговорил с Трампом. До этого Путин и Зеленский направили Трампу поздравительные телеграммы в связи с 250-летием независимости США.

Ранее в Госдуме оценили, может ли Трамп повлиять на Зеленского.