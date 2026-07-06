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Политика

Стала известна стратегия Европы в отношениях с Трампом

Welt: Европа хочет купить благосклонность Трампа контрактами на оружие из США
Reinhard Krause/Reuters

Европа рассчитывает купить благосклонность президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите НАТО 7-8 июля в Анкаре, заключив новые контракты на закупку американского оружия. Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на источники.

«Генеральный секретарь (НАТО Марк Рютте — «Газета.Ru») хочет превратить этот саммит в площадку для заключения сделок, на которой компании смогут объявить о своем сотрудничестве», — заявил собеседник издания.

В материале отмечается, что подачи Трампа НАТО превращается в «машину по зарабатыванию денег», а европейцы пока «подыгрывают» ему в этом.

До этого Рютте заявил, что Трамп имеет право быть разочарованным в Европе, так как некоторые европейские страны не выполнили обязательств перед Вашингтоном.

23 июня газета The New York Times (NYT) со ссылкой на послов НАТО писала, что Рютте хочет обеспечить полноценное участие США в НАТО, подтолкнуть Европу и Канаду к увеличению военных расходов, а также обеспечить поступление американской и союзнической поддержки Украине.

В апреле Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» и дал понять, что не считает альянс силой, способной внушать страх противникам. По его словам, президент России Владимир Путин «абсолютно не боится» НАТО.

Ранее Трамп раскрыл, в каких союзниках по НАТО разочаровались США.

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