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Политика

Трамп раскрыл, в каких союзниках по НАТО разочаровались США

Трамп: Испания, Италия, Франция и ФРГ разочаровали США как союзники по НАТО
Evelyn Hockstein/Reuters

США оказались разочарованы в Италии, Великобритании, Германии, Франции и Испании в качестве союзников по НАТО. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Мы разочарованы большинством из них, а Испания — это просто кошмар. В Испании ужасная ситуация, даже с вашей точки зрения. Я имею в виду, что они не хотят ничего платить», — сказал американский лидер.

Трамп уточнил, что США были разочарованы этими странами из-за их отказа оказать помощь в войне с Ираном.

Утром 24 июня Рютте заявил, что понимает разочарование Трампа, когда речь заходит о НАТО. Однако, по его словам, европейские союзники оказывали США помощь во время операции «Эпическая ярость» в Иране.

23 июня президент США назвал «просто безумными» суммы, которые его страна тратит на НАТО. По словам политика, в год страна выделяла на это $600 млрд. При этом члены альянса не поддержали США в войне с Ираном, хотя Вашингтон «тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России».

Ранее на Западе рассказали, как Рютте стал генсеком НАТО.

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