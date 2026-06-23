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Политика

Стало известно, какие три цели ставит перед собой генсек НАТО Рютте

NYT: Рютте общается с Трампом несколько раз в неделю
Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ставит перед собой три основные цели, среди которых есть и поступление помощи Украине от США и союзников. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на послов НАТО.

«Многочисленные послы НАТО заявляют, что у него три основные цели: обеспечить полноценное участие Трампа и Соединенных Штатов в НАТО, подтолкнуть Европу и Канаду к увеличению военных расходов, а также обеспечить поступление американской и союзнической поддержки Украине», — пишет СМИ.

А именно поддержка Украины означает предоставление Вашингтоном разведывательной информации Киеву и продолжение продажи американского оружие европейцам, которые уже направляют его Киеву.

По словам послов НАТО, для достижения всех этих целей Рютте «крайне важно» поддерживать тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. Источники рассказали, что Рютте общается с Трампом несколько раз в неделю, иногда обмениваясь с ним «шутливыми замечаниями» о гольфе или о мировых делах, выходящих за рамки НАТО.

До этого портал Euronews сообщал, что 23 июня Рютте полетит в США, чтобы сгладить напряженность в отношениях с Вашингтоном. 17 июня генсек НАТО призвал союзников по альянсу продолжать поддерживать Украину.

Также 17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита «Большой семерки» (G7) во Франции заявил, что в подходе Вашингтона по Украине случился «глубокий сдвиг». Тогда же канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что на саммите G7 европейцы смогли найти с Трампом общий язык по основным вопросам внешней политики и безопасности.

Ранее власти Украины поверили в поддержку Трампа.

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